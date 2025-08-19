Alumnos beneficiarios del BEM deben actualizar su tarjeta SUBE física

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informa a los alumnos de todos los niveles que son beneficiarios del Boleto Educativo Municipal (BEM) que deberán actualizar su tarjeta SUBE física para poder seguir viajando gratis en las líneas del servicio de transporte urbano de pasajeros.

Esta actualización, que también deberán efectuar los estudiantes de otras ciudades que tienen el Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior, se trata de un trámite rápido y sencillo que ahora se puede realizar inclusive en las unidades de colectivos, a partir de la implementación de la nueva herramienta digital denominada “Atributo a Bordo”.

Los métodos que están disponibles para poder realizar esta actualización, indispensable para poder viajar gratis en colectivos para ir a clases, son los siguientes:

1. En el colectivo (Atributo a Bordo)

Avisale al chofer que querés actualizar tu tarjeta.

Apoyala en el validador (donde pagás el pasaje) y listo.

2. En una Terminal Automática SUBE (TAS)

Apoyá la tarjeta unos segundos hasta que el equipo te indique retirarla.

3. Desde la app SUBE (celulares Android con NFC)

Entrá en la app, tocá “Acreditá y consultá saldo” → “Ver saldo” y apoyá la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que aparezca el mensaje de actualización.

También se brinda información y se ayuda a realizar el trámite en la Unidad de Gestión habilitada por la Dirección de Respuesta Rápida del Municipio en calle San Lorenzo 1270, de 8 a 18 h.

El secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Benjamín Nieva, dijo que “esta medida de actualización es necesaria para los usuarios del BEM que otorga el Municipio y también para los usuarios del Boleto Estudiantil Gratuito que otorga la provincia a estudiantes del interior”. En cambio, aclaró que “a esta actualización no tienen que hacerla los otros usuarios con atributos sociales, como jubilados, pensionados o beneficiarios de planes sociales, ente otros grupos que ya viajan con el 55% de descuento en colectivo”.

El funcionario dijo que “esta actualización de la tarjeta SUBE física es muy importante para los estudiantes porque si no lo hacen cada vez que suban a un colectivo se les va a descontar el monto del viaje, cuando ese pasaje ya está cubierto por el Municipio o por la Provincia, por lo que debe ser gratuito”. /SMT