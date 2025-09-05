Amaicha del Valle: Osvaldo Jaldo participó en la inauguración de obras en una escuela

El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró este viernes por la mañana el patio techado de la Escuela N° 10 Claudia Vélez de Cano, en Amaicha del Valle, una obra que permitirá realizar actividades escolares y comunitarias durante todo el año. La institución, con 119 años de trayectoria, funciona en los niveles Inicial y Primario y cuenta con una matrícula de 246 alumnos que asisten en jornada completa, de 8.30 a 16.30 horas.

Durante el acto, acompañaron al Gobernador los ministros Susana Montaldo (Educación), Darío Monteros (Interior) y Regino Amado (Gobierno y Justicia); la diputada nacional Gladys Medina; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el comisionado comunal de Amaicha del Valle, Paul Caillou; y el legislador Javier Noguera. Jaldo destacó que “la escuelita ya cuenta con su patio cubierto para que lo disfruten. Hoy cumplimos con la palabra empeñada dejando inaugurado oficialmente este espacio que tendrá múltiples funciones”.

En su discurso subrayó además la tarea docente: “hacen patria enseñando en estas escuelas y cuidando a los niños tucumanos”, y resaltó la prioridad que el Gobierno provincial otorga a la educación. La ministra Montaldo afirmó que “el Gobernador es inclaudicable con su compromiso de aportar a las escuelas en todos los sentidos” y recordó que era su tercera visita al establecimiento, al tiempo que valoró el carácter necesario del nuevo tinglado para proteger las actividades en días fríos.

La inauguración coincidió con el Día de la Mujer Originaria, hecho que añadió significación al encuentro y motivó expresiones de la comunidad educativa. Montaldo anunció además que se prevén nuevas obras de infraestructura para responder a las necesidades de la escuela, y Noguera contrastó la inversión provincial con la situación nacional: “en contraste con lo que ocurre a nivel nacional, mientras se desfinancia la educación, la salud y la obra pública, Tucumán sigue exhibiendo vitalidad en ese propósito”, expresó.