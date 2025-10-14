Sebastián Salazar anunció este martes su renuncia a la Gerencia Regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), poniendo fin a una etapa que calificó como “muy especial”. En un comunicado y en un posteo en redes sociales, el exfuncionario agradeció y reflexionó sobre su paso por el organismo.

“Hoy cierro una etapa muy especial: dejo mi función como Gerente Regional de Anses”, expresó Salazar, y describió los últimos meses como “intensos, de mucho trabajo y aprendizaje”. Destacó su esfuerzo por acercar el organismo a la ciudadanía: “Puse todo mi esfuerzo para que el organismo esté más cerca de la gente, escuchando, resolviendo y acompañando a quienes más lo necesitan”.

En su mensaje reiteró su convicción en un Estado activo y eficiente: “Creo en un Estado presente, sensible y eficiente, que esté siempre al servicio de las personas”, frase que sintetiza la línea de gestión que, según él, impulsó durante su paso por Anses.

Salazar también dedicó palabras de reconocimiento al equipo con el que trabajó: “Gracias a los equipos de Anses por su compromiso, su calidez y su enorme vocación de servicio. Me llevo el orgullo de haber compartido este tiempo con ustedes”, concluyó.

Causas

Fuentes cercanas al exintendente señalaron que la salida estaría vinculada a limitaciones en su margen de acción, ya que las decisiones estratégicas se definían en Buenos Aires. Según esas fuentes, hubo medidas nacionales con las que no estuvo de acuerdo y que resultaron determinantes para su alejamiento. Entre las razones mencionadas figura el recorte en el financiamiento universitario, en conflicto con las políticas municipales de inclusión educativa que promovió en su gestión local; y las reducciones en programas relacionados con la discapacidad. En Bella Vista, la gestión municipal mantiene un centro de equinoterapia y un centro de neurodesarrollo, ambos de carácter municipal.

Desde su entorno adelantaron que, una vez desprendido de la Gerencia Regional, Salazar se concentrará en la construcción de un proyecto provincial, aunque no participará en las elecciones de octubre.