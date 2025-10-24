El gerente de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), Alfredo López, explicó en una entrevista con Los Primeros los pasos que está dando la compañía para reforzar el suministro eléctrico y garantizar la estabilidad del sistema durante el próximo verano.

López confirmó que la distribuidora contrató 50 megavatios adicionales por un período de dos años, con el fin de cubrir la alta demanda energética que se espera para los meses de mayor consumo.

“El sistema eléctrico nacional está en emergencia y así lo ha declarado el Gobierno nacional. En el caso de Tucumán, hemos contratado con Independencia la disponibilidad de 50 megas adicionales a los efectos de enfrentar el período estival”, explicó.

El gerente detalló que la contratación se mantendrá vigente hasta que finalice la construcción de la línea Bracho–Villa Quinteros, una obra que calificó como “clave” para fortalecer la red de transporte eléctrico en la provincia.

En paralelo, EDET avanza con tareas de modernización de la infraestructura y mantenimiento de líneas de alta tensión, especialmente en el tramo El Bracho–Cevil Pozo, donde se detectaron viviendas construidas en zona de seguridad eléctrica.

“Hay tramos del recorrido de la línea en donde se encuentra invadida la zona de seguridad. En ese sentido, la provincia, Transnoa y EDET han emprendido un trabajo coordinado para que la gente que invadió la traza se desplace de ese lugar”, señaló López. “Se trata de una medida necesaria para cumplir con las normas de seguridad y permitir que la línea de alta tensión pueda desplegar su máxima capacidad”, añadió.

El funcionario aclaró que la empresa trabaja junto al gobierno provincial y las familias afectadas para encontrar una solución consensuada que garantice la seguridad de los vecinos y la operatividad del sistema eléctrico.

Además, López abordó los desafíos futuros del sector energético, entre ellos el impacto del crecimiento de la inteligencia artificial en el consumo eléctrico y la necesidad de avanzar hacia redes inteligentes y energías renovables.

“Definitivamente, la inteligencia artificial va a tener un fuerte impacto en el consumo. Hay que incorporar medición inteligente y avanzar hacia fuentes renovables y almacenamiento con baterías”, explicó. “Son desafíos que la industria eléctrica debe afrontar, compatibilizando el desarrollo con el respeto al medio ambiente”, concluyó.