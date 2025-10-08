Este viernes 10 de octubre, vastas zonas del Gran Mendoza sufrirán un corte de agua programado como parte de un ambicioso operativo de obras para mejorar la infraestructura de distribución. La medida afectará a seis departamentos del área metropolitana y se extenderá durante toda la jornada, con una recuperación del servicio estimada entre 24 y 48 horas.

El operativo será ejecutado por la empresa Aguas y Saneamiento Mendoza (Aysam) y busca optimizar el sistema de macrodistribución, regulando los acueductos que abastecen a los principales establecimientos potabilizadores de la región.

¿Qué zonas estarán afectadas?

El corte de agua impactará en distintas localidades y barrios de los departamentos de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú. A continuación, el detalle de las zonas:

Ciudad: secciones 1.ª a 8.ª y La Favorita.

Godoy Cruz: barrios Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y toda la zona oeste.

Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y km 11.

Las Heras: zonas centro, oeste y norte.

Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

Maipú: área de Coquimbito.

Las tareas comenzarán a las 4 de la mañana del viernes y se extenderán por unas 12 a 15 horas. Una vez finalizadas, comenzará un proceso paulatino de recuperación de reservas y purgado de acueductos, por lo que el servicio recién podría restablecerse completamente entre la noche del domingo y la jornada del lunes.

Aysam dispuso tres camiones cisterna para asegurar el abastecimiento a hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis durante la jornada.

Obras de gran escala y una inversión millonaria

Los trabajos forman parte de un plan de modernización del sistema hídrico, con una inversión superior a 5,1 millones de dólares, que incluye la instalación de un sistema de macromedición de caudales en los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza. Hasta el momento, se han colocado diez caudalímetros.

El eje de esta intervención es la habilitación parcial de una nueva cámara de distribución y regulación ubicada en La Puntilla, que permitirá redirigir el flujo de agua desde las plantas de Luján I y Potrerillos hacia distintas cuencas, según las necesidades operativas. Este sistema apunta a lograr una gestión más eficiente y confiable del suministro.

Para realizar esta conexión, será necesario cortar el acueducto de HA de 1.100 mm de diámetro, además de intervenir otras infraestructuras clave, como la cámara húmeda y seca de macrodistribución de Benegas, donde se realizarán cortes en acueductos de hasta 750 mm y se instalarán nuevas válvulas de regulación.

Recomendaciones para los vecinos

Desde Aysam recomiendan a la población hacer un uso responsable y solidario del agua potable durante el fin de semana, hasta tanto se restablezca el servicio. Las principales sugerencias incluyen: