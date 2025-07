Desde las 11:00 de este jueves, la Dirección Provincial del Agua (DPA) llevó a cabo una operación de mantenimiento en el dique La Angostura, que consistió en la apertura de una válvula descargadora de fondo. Esta maniobra, que tiene lugar en un contexto de preparativos para la temporada de lluvias, busca regular el sistema hídrico y optimizar la capacidad de almacenamiento del embalse. Según el comunicado emitido por la DPA, se espera un aumento significativo en el caudal del río Los Sosa, el cual atraviesa la quebrada homónima.

La erogación programada es de 4 metros cúbicos por segundo (m³/s), y se enmarca dentro de un protocolo habitual para esta época del año. Estas acciones son fundamentales para asegurar un funcionamiento adecuado del dique ante posibles crecidas, una preocupación pertinente dado el clima característico de la región en los meses estivales. Las autoridades hicieron un llamado a la población, especialmente a quienes realizan actividades recreativas, turísticas o laborales en las márgenes del río, para que extremen las medidas de precaución durante y después de la apertura de la válvula.

En este sentido, se subrayó que, aunque el incremento del caudal no representa un peligro inminente, es recomendable evitar el ingreso al río, no cruzarlo por pasos no habilitados y mantenerse alejado del cauce. La DPA ha enfatizado la importancia de que la ciudadanía esté debidamente informada sobre estas maniobras, las cuales, aunque son parte de un protocolo técnico, pueden generar inquietudes en la comunidad. La apertura de la válvula es un procedimiento que forma parte del mantenimiento regular del embalse, y su correcta ejecución es crucial para garantizar tanto la seguridad como la infraestructura del dique.

Por último, la DPA aseguró que continuará monitorizando el comportamiento del sistema hídrico durante este período y destacó la relevancia de estas acciones en la planificación y manejo de recursos hídricos, especialmente a medida que se aproxima la temporada de precipitaciones.