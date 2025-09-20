Argentina se encamina a sumar un nuevo vuelo internacional que será registrado como un récord en la historia de la industria aerocomercial. A partir del 4 de diciembre próximo, la compañía China Eastern Airlines inaugurará una ruta inédita entre Shanghai y Buenos Aires que se convertirá en el vuelo comercial más largo del planeta.

El trayecto cubrirá casi 20.000 kilómetros, con una duración estimada de 26 horas y una sola escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda, donde los pasajeros no tendrán que desembarcar. Se trata de un hito en la historia de la aviación: nunca antes una aerolínea había operado una conexión regular de esa extensión entre Asia y América del Sur.

La ruta se ofrecerá inicialmente con dos frecuencias semanales y será recorrida con aviones de fuselaje ancho aptos para vuelos de ultra-larga distancia, como el Boeing 777-300ER y el Airbus A350, según anticiparon medios especializados en aviació

El precio de los boletos, los primeros valores publicados indican que un pasaje en clase económica rondará los u$s1.900, mientras que los tickets en clase ejecutiva treparán a varios miles de dólares, ubicándose entre los más caros de la región por la extensión y particularidades del servicio.