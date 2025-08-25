En el marco del plan estratégico de seguridad de la provincia de Tucumán, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Marcelo Nazur, avanza en la construcción de la nueva alcaidía de Las Talitas, ubicada en el departamento de Tafí Viejo. La obra se presenta como continuación de las iniciativas encaradas en la Penitenciaría de Benjamín Paz y responde a la demanda de infraestructura para el sistema de seguridad provincial.

El proyecto prevé una capacidad para más de 280 personas privadas de la libertad, distribuidas en tres pabellones. Cada pabellón está concebido para albergar hasta 84 internos, organizados en 34 celdas compartidas. Las dependencias serán provistas de mobiliario básico —camas, mesas de trabajo, sillas y espacio de guardado— y se contemplan, asimismo, áreas destinadas a funciones administrativas, recreación y servicios sanitarios.

En el interior de las unidades se ejecuta el alisado industrial de las celdas. Paralelamente, continúan las tareas de albañilería en la Unidad de Reclusión (UR), que incluyen mampostería, revoques y el hormigonado de losas de entrepiso, la azotea y el helipuerto.

El ministro Marcelo Nazur señaló el avance de la obra y vinculó su concreción con la política de seguridad impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo. Según sus declaraciones, la incorporación de nuevas plazas carcelarias permitirá optimizar el uso del recurso humano policial y liberar efectivos para tareas de prevención y seguridad en la vía pública.

La alcaidía de Las Talitas, en tanto infraestructura destinada al sistema penitenciario provincial, constituye un eslabón dentro de una estrategia mayor que combina la construcción de espacios de detención y la reorganización de recursos humanos, con el objetivo declarado de mejorar la gestión de la seguridad pública en la provincia.