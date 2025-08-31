Así estará el tiempo al inicio de la semana: pronóstico para Tucumán

Así estará el tiempo al inicio de la semana: pronóstico para TucumánMira las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional.domingo 31 de agosto de 2025 18:39 EN VIVO Mapa de nubosidad en la región Pronóstico para el Gran San MiguelPronóstico para Tafí del Valle Te podría interesar Cronograma de fechasTrenes Argentinos: suspenderían el servicio de larga distancia a TucumánEs por una obra que se está realizando en un puente ferroviario ubicado entre las estaciones Pueyrredón y Miguelete de la Línea Mitre. También afectaría a Rosario y Córdoba. No disponible sin conexión Así es la nueva alcaldía en Las TalitasLa obra ya lleva un 60 % de avance y, cuando esté terminada, podrá albergar a 280 detenidos. No disponible sin conexión Concierto masivo en Lules: La Mona Jiménez convocará multitudes este fin de semanaEl reconocido cuartetero cordobés subirá este sábado por la noche al escenario en un espectáculo con entradas agotadas y la llegada prevista de más de 100 micros procedentes de distintos puntos del país. No disponible sin conexión Alerta en la industria azucarera: “muchos cañeros van a tener que cerrar”Amado Daruich, vicepresidente de la Asociación Cañeros Unidos del Este, advirtió que la conjunción de la sequía, el aumento de costos y el bajo precio del azúcar amenaza la continuidad de cientos de pequeños productores del este tucumano. No disponible sin conexión