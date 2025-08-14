Este viernes 15 de agosto fue designado como día no laborable con fines turísticos por el Gobierno Nacional. En este marco, durante el fin de semana largo, los servicios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se brindarán de la siguiente manera:

Asistencia Pública (Chacabuco 239): el viernes 15 de agosto no habrá atención en consultorios. Ese día y el fin de semana, se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería, odontología y radiología dental, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.

Ómnibus: el viernes 15 de agosto circularán de manera reducida, con la frecuencia de los sábados.

Recolección de Residuos: el viernes 15 de agosto el servicio de recolección de residuos se cumplirá con normalidad.

Cementerios municipales: entre el viernes 15 y el domingo 17 de agosto, los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario habitual, de 8 a 12 h y 15 a 18 h.

Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): el viernes 15 abrirá medio día, de 9 a 15.30 h. El sábado 16 la atención será normal, de 9 a 15.30 h y de 18 a 21.30 h; y el domingo 17 atenderá de 9 a 15.30 h.

Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no abrirá entre el viernes 15 y el domingo 17 de agosto. Se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar reclamos sobre diversos temas, como calles, alumbrado, basurales, semáforos y transporte, entre otros. /SMT