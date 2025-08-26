Atención jubilados, ¿cuándo comienza la entrega del boleto gratuito?

El secretario de Estado de Transporte del gobierno de Tucumán, Vicente Nicastro, anunció que, desde el 1 de septiembre, se concretará un nuevo operativo de entrega del Boleto Gratuito para Jubilados en el Complejo Belgrano, Avenida Sáenz Peña y General Paz.

Al respecto, Nicastro dijo: “iniciamos un nuevo operativo de entrega del Boleto Gratuito para Jubilados. Lo vamos a hacer a partir del lunes 1 de septiembre, en el horario de 7 a 13 horas. Vamos a estar, durante la primera semana, de lunes a viernes del próximo mes de septiembre en el Complejo Belgrano para los jubilados de la Capital”.

Puntualizó, además: “Vamos a hacer también, como hacemos normalmente, la entrega en función de la terminación de los números del Documento Nacional de Identidad (DNI)”.

Así será el cronograma de entregas

Lunes 1 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 2 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 3 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 4 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 5 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.

Asimismo, Nicastro explicó: “Entregamos los boletos con la presentación del DNI físico. Esto quiero reiterar y resaltar para que no tengan problemas”.

“En caso de que algún jubilado no pueda apersonarse, por la razón que fuera, puede hacer el trámite a través de una tercera persona que lleve el DNI físico del jubilado y el DNI de la persona que va a retirar el boleto”, manifestó.

Cómo serán los horarios para esta entrega

El secretario de Transporte sostuvo que los horarios de entrega son: “de 7 a 13, y recalco desde las 7 horas porque, como decimos siempre, no es necesario que vayan a las 5 de la mañana a hacer fila, ya que, como siempre, la atención es fluida y no necesitan perder mucho tiempo”.