Atención jubilados, ¿cuándo comienza la entrega del boleto gratuito?
El operativo se desarrollará la primera semana de septiembre en el Complejo Belgrano. Solicitan que los beneficiarios lleven sus DNI físicos
El secretario de Estado de Transporte del gobierno de Tucumán, Vicente Nicastro, anunció que, desde el 1 de septiembre, se concretará un nuevo operativo de entrega del Boleto Gratuito para Jubilados en el Complejo Belgrano, Avenida Sáenz Peña y General Paz.
Al respecto, Nicastro dijo: “iniciamos un nuevo operativo de entrega del Boleto Gratuito para Jubilados. Lo vamos a hacer a partir del lunes 1 de septiembre, en el horario de 7 a 13 horas. Vamos a estar, durante la primera semana, de lunes a viernes del próximo mes de septiembre en el Complejo Belgrano para los jubilados de la Capital”.
Puntualizó, además: “Vamos a hacer también, como hacemos normalmente, la entrega en función de la terminación de los números del Documento Nacional de Identidad (DNI)”.
Así será el cronograma de entregas
- Lunes 1 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.
- Martes 2 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.
- Miércoles 3 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.
- Jueves 4 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.
- Viernes 5 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.
Asimismo, Nicastro explicó: “Entregamos los boletos con la presentación del DNI físico. Esto quiero reiterar y resaltar para que no tengan problemas”.
“En caso de que algún jubilado no pueda apersonarse, por la razón que fuera, puede hacer el trámite a través de una tercera persona que lleve el DNI físico del jubilado y el DNI de la persona que va a retirar el boleto”, manifestó.
Cómo serán los horarios para esta entrega
El secretario de Transporte sostuvo que los horarios de entrega son: “de 7 a 13, y recalco desde las 7 horas porque, como decimos siempre, no es necesario que vayan a las 5 de la mañana a hacer fila, ya que, como siempre, la atención es fluida y no necesitan perder mucho tiempo”.