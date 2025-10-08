ATEP confirma adhesión al paro docente del próximo martes

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) anunció un paro nacional docente para el martes 14 de octubre, una medida que surge como respuesta al ajuste presupuestario que, según los sindicatos, compromete la calidad y el acceso en todos los niveles del sistema educativo.

En Tucumán la adhesión confirmada por la Asociación de Trabajadores de la Educación Provincial (ATEP) anticipa un fuerte impacto en escuelas y establecimientos locales, donde la movilización y la expectativa de diálogo con las autoridades se entrelazan en un clima de profunda incertidumbre sobre el funcionamiento cotidiano y las condiciones laborales de los docentes.