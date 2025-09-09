El jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó en Los Primeros que ya tienen el operativo para permitir el ingreso de público visitante al estadio José Fierro, en el marco del partido entre Atlético Tucumán y River Plate, que se disputará el sábado 20.

Girvau señaló que, desde el punto de vista de la fuerza, está todo listo para habilitar la presencia de hinchas “millonarios”. Según explicó, la tribuna de calle Bolivia sería destinada a la parcialidad visitante, dado el gran número de simpatizantes que suele movilizar el club de Núñez, lo que representa además una oportunidad de recaudación importante para Atlético.

Como parte del esquema de seguridad, el “codo” ubicado entre las calles Bolivia y Laprida funcionará como pulmón de separación entre ambas hinchadas.

Aunque todavía falta la confirmación oficial por parte de la dirigencia del club tucumano, la medida viene tomando fuerza en las últimas horas. “Hasta el viernes tenemos que terminar de definirlo con la dirigencia de Atlético”, precisó Girvau.