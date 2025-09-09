En la provincia avanzan con la construcción del nuevo edificio del Registro Civil, ubicado en calle 24 de Septiembre, en la capital; es una obra clave que será ejecutada a través del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público.

El nuevo edificio busca modernizar y ampliar la capacidad del servicio, ofreciendo instalaciones seguras, accesibles y con tecnología adecuada para mejorar la atención ciudadana. Los trabajos comprenden tareas de construcción integral de una planta baja y primer piso, la renovación de oficinas y la creación de nuevos espacios administrativos, áreas de atención al público y sectores destinados a servicios complementarios, garantizando comodidad y eficiencia en la gestión de trámites.

Con fondos provinciales, esta inversión pública impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido proyectada con criterios de funcionalidad, accesibilidad y modernidad, incorporando soluciones técnicas que optimizan el uso del espacio y que garantizan un servicio público de calidad para las próximas décadas.

Al respecto, el ministro Marcelo Nazur destacó: “Este proyecto es mucho más que una obra de infraestructura: es una inversión en calidad institucional y en un mejor servicio para los tucumanos. Gracias al impulso del gobernador Jaldo, seguimos transformando la provincia con obras que generan beneficios concretos para la comunidad”.

Con este avance, el Gobierno de Tucumán reafirma su compromiso con la modernización del Estado, fortaleciendo la infraestructura institucional y garantizando que los servicios públicos estén a la altura de las necesidades de la ciudadanía.