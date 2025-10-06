Avanza la reconversión lumínica de la Ruta Nacional 38 en Aguilares

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público puso en marcha la obra de "Reconversión de alumbrado público" en un tramo clave de la Ruta Nacional N°38 a su paso por la ciudad de Aguilares. Los trabajos, que se realizan en el marco de un convenio firmado con la Municipalidad, buscan mejorar sustancialmente las condiciones de seguridad vial y la eficiencia energética en uno de los accesos más transitados del sur provincial.

La obra, ejecutada por el Departamento de Obras Eléctricas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) en coordinación con personal municipal, consiste en el reemplazo de la iluminación tradicional por 65 nuevas luminarias LED. El tramo intervenido se extiende desde el Río Chico hasta las inmediaciones de la fábrica Topper. La tecnología LED no solo ofrece una mejor iluminación, sino que representa una medida de eficiencia energética al reducir el consumo eléctrico y los costos de mantenimiento para el Estado provincial. La acción directa es brindar mayor seguridad vial para los vehículos que circulan a diario por esta ruta.

La obra es supervisada por el ministro de Obras, Ing. Marcelo Nazur, a partir de la intervención de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Esta iniciativa de colaboración inter-jurisdiccional se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo para modernizar la infraestructura vial y promover el ahorro energético en la provincia.

El ministro Nazur destacó la coordinación entre la provincia y el municipio, y el beneficio directo para el ciudadano: "esta obra es un claro ejemplo de cómo la coordinación entre el gobierno provincial y los municipios trae beneficios inmediatos a nuestros vecinos. Estamos reemplazando 65 luminarias por tecnología LED en un sector de la Ruta 38 que era sensible por su baja visibilidad. Esto es crucial, no solo porque generamos ahorro energético para el Estado, sino porque estamos invirtiendo directamente en la seguridad vial".

Con la puesta en marcha de esta reconversión de alumbrado público en Aguilares, el Gobierno de Tucumán reafirma su compromiso con la seguridad vial, la eficiencia energética y la mejora continua de la infraestructura en todos los departamentos de la provincia. /Comunicación Tucumán