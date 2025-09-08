El Gobierno de Tucumán, a través del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, avanza con los trabajos de repavimentación de la Ruta Provincial N° 331, en el tramo que conecta Aguilares con Monte Bello, una obra largamente esperada por la comunidad.

La intervención, ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), abarca 13,3 kilómetros de longitud, con un ancho promedio de 7,30 metros, e implica una inversión de $3.500 millones, financiada con recursos de la Provincia.

Los trabajos contemplan el fresado de la carpeta asfáltica deteriorada, la ejecución de una nueva capa de rodamiento en concreto asfáltico de 5 cm, así como tareas complementarias de demarcación horizontal, señalización vertical y limpieza integral de la zona de camino.

El ministro Marcelo Nazur destacó la importancia de esta obra para la seguridad vial y el desarrollo productivo de la región. “El gobernador Osvaldo Jaldo nos marcó el camino de priorizar obras que mejoren la calidad de vida de los tucumanos. La repavimentación de la Ruta 331 es un ejemplo concreto de cómo mejoramos la conectividad y damos respuestas a las necesidades de las comunidades del interior”, afirmó.

Estos trabajos cobran aún más importancia pensando en el verano, cuando crece la cantidad de vehículos que circulan por la ruta. Con su finalización prevista para el 15 de febrero de 2026, el proyecto mejorará la vida diaria de la comunidad y reforzará la infraestructura vial provincial.

De esta manera, el Gobierno de Tucumán reafirma su compromiso de invertir en obras que transforman la vida de las personas, fortaleciendo la conectividad, la seguridad y el desarrollo equitativo en todo el territorio provincial. /Comunicación Tucumán