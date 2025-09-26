El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, lleva adelante un plan integral de limpieza, desmalezamiento y movimiento de suelo en el Canal Sur, en el tramo comprendido entre el puente de la avenida Jujuy y el puente ferroviario. Los trabajos, que ya alcanzan un avance importante, buscan mejorar la circulación del agua y prevenir anegamientos en sectores estratégicos de la capital.

Las tareas son ejecutadas por la Dirección Provincial del Agua (DPA) e incluyen la remoción de 22.500 metros cúbicos de material acumulado, lo que equivale a unos 1.500 viajes de camión. Para ello, se dispuso un esquema operativo mixto con equipos propios de la DPA —cargadoras, minicargadoras y retroexcavadoras—, junto al traslado del material mediante camiones de gran porte. En total, la intervención abarca 1,22 kilómetros de extensión en una de las principales vías de desagüe pluvial de la ciudad. Estas acciones responden a las instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, de mejorar y optimizar la infraestructura hídrica de la provincia.

El secretario de Obras Públicas, Ing. Jorge Chrestia, subrayó: “estamos trabajando de manera sostenida para garantizar que el Canal Sur cumpla con su función de manera eficiente. Estos trabajos permiten mitigar riesgos de anegamientos y mejoran la calidad de vida de los vecinos de toda el área metropolitana”.

En tanto, el director de la DPA, Marcelo Cancillieri, detalló que la obra se ejecuta con cronograma intensivo y equipos técnicos especializados para cumplir con los plazos previstos.

Con esta intervención, el Gobierno de Tucumán reafirma su compromiso de invertir en infraestructura que brinde seguridad y bienestar a la ciudadanía, garantizando un entorno urbano más seguro y preparado ante eventuales contingencias climáticas. /Comunicación Tucumán