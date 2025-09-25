La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) comunicó que, debido a trabajos de reparación en el acueducto de Vipos, los barrios Don Bosco, Villa Luján, El Bosque y Floresta continúan registrando baja presión en el suministro de agua potable.

Desde la empresa aseguraron que la situación se normalizará a lo largo de la jornada y que los domicilios afectados recuperarán completamente el servicio en el transcurso del día.

“Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”, expresaron desde la SAT en su comunicado oficial.