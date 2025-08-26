Banda de Río Salí: Osvaldo Jaldo participó en la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025

El gobernador Osvaldo Jaldo recorrió esta mañana los stands montados en la plaza General Belgrano de Banda del Río Salí, donde se desarrolló la instancia provincial de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025, bajo la consigna “Ruta de experiencias educativas que inspiran”. El encuentro reunió a 35 escuelas tucumanas de todos los niveles y modalidades, que presentaron proyectos basados en la metodología STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

La feria tuvo como objetivo estimular la curiosidad, incentivar vocaciones y descubrir el talento juvenil mediante proyectos colaborativos e interdisciplinarios que atienden problemas reales del territorio. Desde la organización se destacó que el modelo STEAM promueve habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas, vinculando el aprendizaje con el contexto local y las necesidades sociales.

Jaldo valorizó la diversidad de propuestas tecnológicas y su vínculo con los cambios globales y nacionales: “La cantidad de iniciativas en tecnología responde a un mundo y una Argentina que están cambiando, y que los chicos puedan utilizar todo ese potencial, esa imaginación, esa creatividad para trabajar en diferentes temas y exponerlo, nos pone muy contentos”. También sostuvo que la feria permite a los alumnos “demostrar y potenciar los conocimientos y las iniciativas a través de diferentes proyectos que ellos puedan elaborar”.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, subrayó el carácter integrador del evento: “Articula ciencia, arte y tecnología, y permite que los chicos, con creatividad, armen sus proyectos de manera colaborativa, desde el nivel inicial hasta el nivel superior”. Informó además que “han quedado alrededor de 160 trabajos en los distintos circuitos de la provincia” y puso énfasis en que los estudiantes abordan problemáticas locales, como el acceso al agua potable. Recordó asimismo la participación y las premiaciones en certámenes internacionales como las Olimpiadas Matemáticas de Atacalar.

En la apertura del encuentro estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales, entre ellas la diputada Gladys Medina y el diputado Agustín Fernández; los ministros Regino Amado y Darío Monteros; la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez; y el intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros, quien afirmó: “Es un día importante para la educación de Tucumán, en donde hemos recibido a más de 30 establecimientos educativos”.