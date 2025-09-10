Barrio El Salvador: realizan tareas de limpieza, nivelación de calles y mantenimiento urbano

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán desplegó este miércoles un operativo integral en el Barrio El Salvador, ubicado en la zona sur de la capital.

Cuadrillas de operarios realizaron trabajos de perfilado, cuneteado y enripiado de calles, limpieza y remoción de basurales, reparación de bocas de tormenta, desagote de pozos sépticos, tareas de poda y mejoras en la iluminación en el sector comprendido entre avenida Democracia y calle Díaz Vélez.

La secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, destacó la presencia activa del Municipio en los barrios periféricos de la ciudad. “Por pedido de la intendenta Rossana Chahla estamos acá, en este barrio lindero con el Mercofrut, haciendo mejoras, pasando las máquinas, realizando un megaoperativo de poda”, expresó.

Además, subrayó el compromiso de sostener un diálogo directo con la comunidad en cada una de estas intervenciones. “Los vecinos nos dicen cuánto hace que esperaban algo así, un operativo con máquinas, con mejoras sustanciales. Y así es como la Intendenta va cumpliendo su palabra en cada barrio de la ciudad”, enfatizó.

Giuliano también resaltó el valor de la articulación institucional con el Concejo Deliberante y la participación vecinal. “Estamos articulando con el concejal Emiliano Vargas Aignasse para conocer las necesidades y dar respuestas. La Intendenta está presente desde el día uno, dando respuestas en cada rincón y construyendo de a poco la ciudad que queremos”, agregó.

Durante la recorrida, la funcionaria destacó la labor realizada por familias del barrio para acompañar la tarea que realiza el Municipio en materia ambiental. “Lo más lindo es que los vecinos plantaron árboles y flores para evitar que tiren basura. Eso habla de una comunidad comprometida en que su barrio esté mejor”, comentó.

Una tarea incesante

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini, remarcó que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Por instrucciones de la intendenta Chahla tratamos de dar respuestas a todas las necesidades, ya que esta es una tarea grande e importante. Por eso trabajamos de lunes a lunes, hasta las 11 de la noche, con equipos de guardia”, subrayó.

En ese sentido, Chincarini adelantó que el operativo de este miércoles no se trata de una acción aislada. “Estamos trabajando en simultáneo en distintos lugares. Luego de El Salvador, continuaremos en el barrio Alejandro Heredia y hay un cronograma de obras que se mantendrá hasta fin de año. Esa es una decisión política de esta gestión”, indicó.

A su turno, el concejal Emiliano Vargas Aignasse, quien acompañó a los funcionarios durante el recorrido por el Barrio El Salvador, destacó la magnitud del operativo. "Hemos traído un operativo integral de servicios públicos. Este es un barrio muy grande, con 56 manzanas. Se está trabajando con máquinas, ripio, recambio de luminarias y destranque de pozos. Los vecinos están muy contentos”, expresó.

Vargas Aignasse también valoró la participación ciudadana. "En esta zona los vecinos están organizados, plantan árboles, embellecen el barrio. Es muy interesante esta interacción entre la comunidad, los concejales y el equipo de la Intendenta", manifestó.

Además, el edil capitalino subrayó la diferencia con gestiones anteriores en la capital. "Los vecinos nos decían que aquí había un exintendente que vivía cerca y nunca caminó esta zona. Algunos al principio estaban reticentes, cansados de promesas incumplidas. Pero ahora ven hechos concretos", argumentó.

Finalmente, Veti Sandez, vecina del barrio, relató: "Me parece bien que estén haciendo algo por esta parte donde vivimos, porque esta calle, desde Democracia hasta Olleros, está olvidada. No tenemos absolutamente nada. Cuando llueve no se puede salir, es la peor calle".

Con emoción, la mujer recibió la noticia del pavimento para el Barrio. "¿Sabe cuántos años esperamos? Años. Porque cuando llueve, yo tengo que poner ladrillos para que mi hijo cruce. Es un desastre esta calle”, acotó.

Para finalizar, Sandez hizo referencia a la problemática de la basura y la inseguridad en esa zona de la ciudad y valoró las respuestas que están brindando desde el Municipio. "Ahí en la esquina del Mercofrut tiran basura, hasta animales muertos. Es peligroso. Pero me alegra que ahora estén haciendo algo. Han puesto plantas, pero hay oscuridad, por lo que sería bueno tener más luminarias. Igual, estoy contenta de que estén haciendo esto por el barrio”, concluyó. /SMT