La Dirección Nacional de Políticas de Fortalecimiento Educativo, dependiente de la Secretaría de Educación de la Nación, informa que se ha dispuesto la extensión del plazo para la activación del reclamo académico correspondiente a las líneas Progresar Obligatorio y Progresar Superior, hasta el 29 de octubre inclusive. Luego del cierre formal realizado el 24 de octubre, ante la cantidad de estudiantes que quedaron sin poder concretar dicha instancia. Por ello, esta medida tiene como objetivo garantizar mayor equidad en el acceso al beneficio, permitiendo que estudiantes que no hayan podido realizar el trámite en tiempo y forma puedan ser incorporados al proceso de certificación.

Asimismo, se comunica que el 30 de octubre se realizará una carga automática en el tablero de certificación de las instituciones educativas, incorporando a todos los estudiantes que se encuentren en condición de reclamo académico, incluso aquellos que no hayan activado el trámite dentro del plazo establecido. Esta acción busca evitar exclusiones por omisión involuntaria y asegurar que ningún estudiante quede fuera del proceso por razones administrativas.

El proceso de certificación institucional permanecerá abierto hasta el 19 de noviembre, permitiendo que las escuelas, institutos y universidades de todo el país puedan validar la regularidad académica de sus estudiantes en tiempo y forma.

Se solicita a los equipos institucionales de la provincia de Tucumán que difundan esta información entre sus comunidades educativas, a fin de facilitar el acceso y evitar confusiones en el cierre del ciclo de certificación.

Desde la Dirección Nacional se reafirma el compromiso con la inclusión educativa, la transparencia en los procesos y el fortalecimiento de las trayectorias escolares y académicas. Se recuerda que el equipo técnico se encuentra disponible para atender consultas o requerimientos vinculados al sistema de certificación.

Las Becas Progresar, gestionadas por el Ministerio de Capital Humano y ANSES, constituyen una política pública estratégica para acompañar la formación de jóvenes y adultos en todo el país. La extensión de plazos y la carga automática refuerzan el carácter igualitario y federal del programa, que promueve la permanencia y el egreso en todos los niveles del sistema educativo argentino.

Para más información o asistencia, comunicarse con el equipo provincial de Becas Progresar Tucumán:becasprogresar@educaciontuc.gov.ar