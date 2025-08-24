Becas Progresar: quiénes pueden inscribirse en la segunda convocatoria
Conoce los requisitos para acceder al beneficio.
Durante agosto se abrió la segunda convocatoria para las Becas Progresar 2025, que ofrecen apoyo económico mensual para estudiantes y cuyo cierre de inscripción será el 1 de septiembre.
Aquellos que quieran inscribirse deberán cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son?
Requisitos para inscribirse en la segunda convocatoria
- Contar con usuario propio en Mi Argentina.
- Declarar CBU o CVU a tu nombre.
- Tener los datos actualizados en ANSES.
Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2025, paso a paso
- Ingresá al sitio oficial de las Becas Progresar o a la app Progresar+, disponible para Android.
- Iniciá sesión con tu usuario y contraseña, o registrate si es tu primera vez.
- Completá tus datos personales, académicos y socioeconómicos.
- Seleccioná la línea de beca que querés solicitar (Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería).
- Revisá que esté todo correcto y enviá la solicitud.
- Consultá el estado de tu beca desde la web o la app oficial.
Por qué pueden suspender el pago de las Becas Progresar
Quienes no recibirán el pago este mes pueden estar afectados por alguna de estas causas:
- Haber finalizado su carrera (grado, tecnicatura o profesorado).
- Incumplimiento de los requisitos específicos del subprograma.
- Superar en más de dos años el plazo estipulado para completar los estudios.
- Haber sido dado de baja anteriormente por causas atribuibles al propio estudiante.
- Percibir otra beca educativa de características similares otorgada por la Secretaría de Educación.
- Postularse a una tercera carrera luego de haber recibido Progresar Superior en dos convocatorias previas.
- Estar registrado en el Régimen del Impuesto a las Ganancias, o tener familiares directos en esa situación.
- Incumplir con cualquier otra condición establecida en el reglamento de Progresar.