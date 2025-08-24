Becas Progresar: quiénes pueden inscribirse en la segunda convocatoria

Durante agosto se abrió la segunda convocatoria para las Becas Progresar 2025, que ofrecen apoyo económico mensual para estudiantes y cuyo cierre de inscripción será el 1 de septiembre.

Aquellos que quieran inscribirse deberán cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son?

Requisitos para inscribirse en la segunda convocatoria

  • Contar con usuario propio en Mi Argentina.
  • Declarar CBU o CVU a tu nombre.
  • Tener los datos actualizados en ANSES.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2025, paso a paso

  1. Ingresá al sitio oficial de las Becas Progresar o a la app Progresar+, disponible para Android.
  2. Iniciá sesión con tu usuario y contraseña, o registrate si es tu primera vez.
  3. Completá tus datos personales, académicos y socioeconómicos.
  4. Seleccioná la línea de beca que querés solicitar (Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería).
  5. Revisá que esté todo correcto y enviá la solicitud.
  6. Consultá el estado de tu beca desde la web o la app oficial.

Por qué pueden suspender el pago de las Becas Progresar

Quienes no recibirán el pago este mes pueden estar afectados por alguna de estas causas:

  • Haber finalizado su carrera (grado, tecnicatura o profesorado).
  • Incumplimiento de los requisitos específicos del subprograma.
  • Superar en más de dos años el plazo estipulado para completar los estudios.
  • Haber sido dado de baja anteriormente por causas atribuibles al propio estudiante.
  • Percibir otra beca educativa de características similares otorgada por la Secretaría de Educación.
  • Postularse a una tercera carrera luego de haber recibido Progresar Superior en dos convocatorias previas.
  • Estar registrado en el Régimen del Impuesto a las Ganancias, o tener familiares directos en esa situación.
  • Incumplir con cualquier otra condición establecida en el reglamento de Progresar.