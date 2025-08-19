Becas Progresar 2025: hasta cuándo hay tiempo de inscribirse
Conoce las fechas clave y los montos que se pagan este mes.
Hay tiempo para inscribirse a las Becas Progresar 2025 hasta el 1 de septiembre, en el caso de la línea Obligatorio, y hasta el 5 del mismo mes para las líneas Superior y Enfermería.
Se trata de una ayuda estatal a cargo del Ministerio de Capital Humano que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) y que tiene como objetivo brindar apoyo a estudiantes que cursan una carrera universitaria o un terciario. En ese sentido, también está habilitada la inscripción a Progresar Enfermería durante ese período.
Así lo anunció la cartera encabezada por la ministra Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Educación, por medio de un comunicado el pasado 4 de agosto. Allí también indicó la apertura de la inscripción de Progresar Obligatorio ―dirigida a estudiantes de 16 a 24 años que estén finalizando la escuela secundaria―, que está permitida el registro desde el pasado 4 de agosto hasta el 1° de septiembre.
Cuánto se cobra por las Becas Progresar en agosto de 2025
- Progresar Enfermería: $35.000 mensuales.
- Resto de las líneas Progresar: $28.000 mensuales (se abona el 80% cada mes y el 20% restante al finalizar el año con la certificación de alumno regular).
Requisitos de las Becas Progresar en agosto de 2025, por categoría
Progresar Nivel Superior
Dirigido a estudiantes universitarios, terciarios o técnicos:
- Tener entre 17 y 24 años (hasta 30 si ya cursas una carrera; sin límite para Enfermería).
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 5 años de residencia legal.
- Estar inscripto en instituciones públicas reconocidas.
- Haber finalizado el secundario sin materias pendientes.
- Contar con ingresos individuales o familiares inferiores a tres SMVM.
- Cumplir con la regularidad académica.
- Tener esquema de vacunación completo.
- Participar en actividades complementarias.
Progresar Trabajo
Para quienes realizan cursos de formación profesional:
- Tener entre 18 y 24 años (hasta 40 si se encuentra desempleado).
- Contar con residencia legal mínima de 2 años en Argentina.
- Tener ingresos individuales inferiores a tres SMVM.
- Presentar DNI vigente.
Progresar Obligatorio
Para quienes continúan sus estudios secundarios:
- Tener entre 16 y 24 años.
- Ser argentino o contar con al menos 2 años de residencia legal.
- Ingresos familiares inferiores a tres SMVM.
- Ser alumno regular.
- Cumplir objetivos académicos y asistir a las actividades del programa.
- Tener esquema de vacunación actualizado.
- Completar talleres de orientación vocacional o laboral para percibir el 100% del beneficio.