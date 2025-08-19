Becas Progresar 2025: hasta cuándo hay tiempo de inscribirse

Hay tiempo para inscribirse a las Becas Progresar 2025 hasta el 1 de septiembre, en el caso de la línea Obligatorio, y hasta el 5 del mismo mes para las líneas Superior y Enfermería.

Se trata de una ayuda estatal a cargo del Ministerio de Capital Humano que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) y que tiene como objetivo brindar apoyo a estudiantes que cursan una carrera universitaria o un terciario. En ese sentido, también está habilitada la inscripción a Progresar Enfermería durante ese período.

Así lo anunció la cartera encabezada por la ministra Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Educación, por medio de un comunicado el pasado 4 de agosto. Allí también indicó la apertura de la inscripción de Progresar Obligatorio ―dirigida a estudiantes de 16 a 24 años que estén finalizando la escuela secundaria―, que está permitida el registro desde el pasado 4 de agosto hasta el 1° de septiembre.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en agosto de 2025

Progresar Enfermería: $35.000 mensuales.

Resto de las líneas Progresar: $28.000 mensuales (se abona el 80% cada mes y el 20% restante al finalizar el año con la certificación de alumno regular).

Requisitos de las Becas Progresar en agosto de 2025, por categoría

Progresar Nivel Superior

Dirigido a estudiantes universitarios, terciarios o técnicos:

Tener entre 17 y 24 años (hasta 30 si ya cursas una carrera; sin límite para Enfermería).

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 5 años de residencia legal.

Estar inscripto en instituciones públicas reconocidas.

Haber finalizado el secundario sin materias pendientes.

Contar con ingresos individuales o familiares inferiores a tres SMVM.

Cumplir con la regularidad académica.

Tener esquema de vacunación completo.

Participar en actividades complementarias.

Progresar Trabajo

Para quienes realizan cursos de formación profesional:

Tener entre 18 y 24 años (hasta 40 si se encuentra desempleado).

Contar con residencia legal mínima de 2 años en Argentina.

Tener ingresos individuales inferiores a tres SMVM.

Presentar DNI vigente.

Progresar Obligatorio

Para quienes continúan sus estudios secundarios: