Becas Progresar 2025: últimos días para inscribirte a la segunda convocatoria
Conocé los requisitos para acceder al beneficio.
Durante agosto, se abrió la segunda convocatoria para las Becas Progresar 2025, que ofrecen apoyo económico mensual para estudiantes y cuyo cierre de inscripción será el 1 de septiembre.
Aquellos que quieran inscribirse, deberán cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son?
Requisitos para inscribirse en la segunda convocatoria
- Contar con usuario propio en Mi Argentina.
- Declarar CBU o CVU a tu nombre.
- Tener los datos actualizados en ANSES.
Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2025, paso a paso
- Ingresá al sitio oficial de las Becas Progresar o en la app Progresar+, disponible para Android.
- Iniciá sesión con tu usuario y contraseña, o registrate si es tu primera vez.
- Completá tus datos personales, académicos y socioeconómicos.
- Seleccioná la línea de beca que querés solicitar (Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería).
- Revisá que esté todo correcto y enviá la solicitud.
- Consultá el estado de tu beca desde la web o la app oficial.
Por qué pueden suspender el pago de las Becas Progresar
Quienes no recibirán el pago este mes pueden estar afectados por alguna de estas causas:
- Haber finalizado su carrera (grado, tecnicatura o profesorado).
- Incumplimiento de los requisitos específicos del subprograma.
- Superar en más de dos años el plazo estipulado para completar los estudios.
- Haber sido dado de baja anteriormente por causas atribuibles al propio estudiante.
- Percibir otra beca educativa de características similares otorgada por la Secretaría de Educación.
- Postularse a una tercera carrera luego de haber recibido Progresar Superior en dos convocatorias previas.
- Estar registrado en el Régimen del Impuesto a las Ganancias, o tener familiares directos en esa situación.
- Incumplir con cualquier otra condición establecida en el reglamento de Progresar.