Trenes Argentinos informó que el servicio de la línea Mitre permanecerá interrumpido el sábado 30, el domingo 31 de agosto y el lunes 1° de septiembre debido a la ejecución de tareas de renovación de la infraestructura del puente ferroviario sobre la avenida Figueroa Alcorta y a las obras de ampliación del paso a nivel del Fomentista. La medida afecta la circulación entre las estaciones de Retiro y San Miguel de Tucumán.

Las labores sobre el puente de Figueroa Alcorta se enmarcan en la emergencia ferroviaria decretada por el Gobierno nacional e instrumentada desde la Secretaría de Transporte. El objetivo declarado de la intervención es mejorar la seguridad y optimizar la circulación de los trenes. Las tareas programadas incluyen el retiro de las vías existentes, excavaciones para la colocación de una nueva estructura de vías, reemplazo de la piedra balasto, mecanizado y nivelación de la geometría del tendido, y la limpieza de los desagües.

Por su parte, la ampliación del paso a nivel en la intersección de la avenida del Fomentista, en el ramal J. L. Suárez entre las estaciones Pueyrredón y Miguelete, corresponde a obras a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la ejecución de estos trabajos no será posible la circulación ferroviaria, dado que se realizará el acondicionamiento de las vías sobre ambos puentes.

Trenes Argentinos advirtió que las intervenciones pueden suspenderse en caso de condiciones climáticas desfavorables. Para consultas y actualizaciones sobre el servicio, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o utilizar la aplicación móvil de Trenes Argentinos.