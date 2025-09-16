Caso Solange Musse: absolvieron a los acusados de impedir que su familia la viera antes de morir

La Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto absolvió a Eduardo Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó, y a la asistente social Analía Morales, quienes estaban acusados de haberle impedido al padre de Solange Musse ingresar a Córdoba durante la pandemia para despedirse de su hija.

Solange, que residía en Alta Gracia, padecía un cáncer terminal y había expresado su deseo de ver a su familia antes de morir. El caso conmovió al país en agosto de 2020, en plena cuarentena por Covid-19.

El juicio se llevó a cabo con jurado popular. Andrada fue absuelto por mayoría y Morales por unanimidad. Ambos estaban imputados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Durante los alegatos, el fiscal de Cámara, Julio Rivero, había solicitado un año y seis meses de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. En tanto, el abogado querellante José Nayi pidió dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación. Las defensas de ambos acusados reclamaron la absolución, que finalmente fue concedida por el tribunal.

“Una causa manoseada”

Pablo Musse, padre de Solange, hizo uso de la palabra antes de que el jurado se retirara a deliberar. En un testimonio cargado de emoción y crítica al sistema judicial, manifestó que esta fue “una causa manoseada por la Justicia”.

También recordó las fiestas privadas que trascendieron durante la cuarentena, como la del expresidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos: “Lo mío era una necesidad: ver a mi hija, abrazarla y estar con ella. Pueden poner las excusas que quieran, la verdad que cinco años esperar esto para llegar a la conclusión de que parece que el único culpable acá soy yo”, cuestionó.

“Creo que fue más ‘lo hagamos regresar a este’, te tratan como si no fueras una persona porque en ese momento ellos tenían el poder y nosotros teníamos que decir a todo que sí. Creo que se excedieron en la fuerza, en el uso público, no pensaron nunca que esto iba a llegar a los medios a nivel nacional”, agregó.

Y cerró: “Nunca pensaron que Solange iba a pedir por sus derechos en una carta y este es un caso icónico, la sociedad argentina está pidiendo justicia, justicia por Solange, justicia por todos los argentinos que pasaron por la misma situación”.

Conocida la resolución, Musse expresó su malestar y confirmó que apelará el fallo. “Esperaba que realmente se haga justicia, lamentablemente en la Argentina seguimos sin justicia”, concluyó.