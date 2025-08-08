Centros de Estudiantes de Banda del Río Salí tuvieron un debate con funcionarios provinciales

En el contexto del Consejo Consultivo de Estudiantes Secundarios de la Banda del Río Salí, se llevó a cabo una jornada de debate en un hotel cercano a la Plaza Independencia. Este evento contó con la participación de destacados funcionarios, entre ellos, la ministra de Educación, Susana Montaldo, y el ministro del Interior, Darío Monteros.

También estuvieron presentes la diputada nacional Gladys Medina, el presidente del Ente Cultural, Humberto Salazar, y el presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya, junto a otras autoridades municipales de La Banda del Río Salí. La mesa de trabajo estuvo conformada por 25 presidentes de centros de estudiantes y docentes de diversas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, incluyendo el Instituto Santa Inés, el Colegio Santa Rita, el Instituto Técnico, y la Escuela Juan B. Terán, entre otras.

Este Consejo Consultivo tiene como objetivo promover la participación de los jóvenes en la formulación de políticas educativas en la provincia de Tucumán, buscando mejorar la experiencia educativa en la escuela secundaria. La ministra Montaldo enfatizó la relevancia de fomentar el liderazgo entre los jóvenes, señalando que: "Deseamos que los jóvenes vayan ejerciendo su liderazgo y que encuentren un espacio de participación". Esto refleja un compromiso con la formación no solo en la votación, sino también en la ciudadanía activa, donde los estudiantes puedan involucrarse en proyectos y actividades dentro de sus comunidades.

Asimismo, Montaldo abordó cuestiones críticas como la salud mental en los adolescentes, la prevención del suicidio y la inclusión social de niños con condiciones como el autismo. Al respecto, mencionó: "Es un trabajo que hacemos en forma conjunta con el Ministerio de Salud". También se refirió al uso de teléfonos celulares en las escuelas, indicando que se debe gestionar adecuadamente su uso: "Cuando las clases son interesantes no hay nadie usando el celular, porque estamos con situaciones de interés".

El ministro Darío Monteros remarcó la importancia de escuchar a la juventud y poner en marcha las propuestas planteadas en la reunión. “Todo lo que plantearon los chicos fue en función de sus compañeros de los distintos establecimientos, sobre problemáticas que tienen no tan solo en la parte pedagógica sino en la vida en general, como el bullying, las situaciones de salud mental y la deserción escolar”.

En esa línea, el funcionario afirmó que “siempre se dice que los jóvenes son el futuro, pero hoy demuestran que están siendo el presente, y plantean las realidades y las distintas situaciones que viven”.

La palabra de Darío Monteros