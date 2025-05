Cesaron las alertas por tormentas para Buenos Aires: qué pasa en el resto del país

Después de tres días seguidos de fuertes tormentas e inundaciones en la provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cesó sus alertas por tormentas para la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, rigen alertas amarillas por tormentas para el norte del país, nevada en parte de la zona cordillerana y fuertes vientos en parte del litoral argentino y en el sur.

Para esta mañana, el organismo climatológico señaló que en el AMBA el cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad del 10% para algunas lluvias. Por la tarde, el cielo se despejará un poco y aumentará la temperatura hacia los 18°. Mientras que a la noche, el descenso de temperatura sería en tres grados, con pocas nubes.

El martes, la jornada comenzará parcialmente nublada y en los 11°, para luego bajar la temperatura a los 9° y con un aumento de la nubosidad. Por la tarde, y con el firmamento cubierto, el SMN indicó que podría haber una pequeña probabilidad de lluvias. A la noche, el cielo se despejará un poco, con algunas nubes.

El resto de la semana, se espera que el cielo esté parcialmente y con nulas chances de precipitaciones, con el martes como el día más frío de la semana por sus 8° de mínima. Hacia el fin de semana, aumentará el caudal de nubes y la temperatura a los 20°.

En provincia de Buenos Aires, también se suspendieron las alertas por tormentas y se esperan diversas nubosidades, con mayor densidad en el norte (Pergamino, Junín y Chacabuco); y algunas lluvias en el noroeste, en el límite con La Pampa y Córdoba. Con el correr de las horas, el cielo se despejará de a poco jacia algo nublado en casi todas las localidades.

Para mañana, la jornada comenzará en toda la provincia con el cielo mayormente nublado, pero sin riesgos de lluvias; el pronóstico se mantendrá hasta la noche. Para el resto de la semana, se esperan días nublados. Y con lluvias hacia el sur bonaerense para el miércoles a la tarde y noche, que afectará a ciudades como Bahía Blanca, Monte Hermoso, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Pigüé.

Alertas y recomendaciones

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que se mantiene una alerta amarilla por tormentas que afectará a la región que comprende el norte de Santa Fe, sur de Chaco y Formosa, Corrientes y sur de Misiones.

En este sentido, el organismo estatal brindó una serie de recomendaciones como no sacar la basura, retirar los objetos que impidan que el agua escurra, evitar las actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y estar atento a la caída de granizo.

A su vez, en la zona cordillerana de la provincia de Mendoza se aguardan fuertes nevadas. Por lo cual se pide quitar en forma periódica la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nueve, ventilar vehículos y viviendas para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Por fuertes vientos, el SMN advirtió que están implicadas las zonas norte de Santa Fe y gran parte de Entre Ríos, como también Tierra del Fuego e Islas Malvinas. En estos casos, se recomienda permanecer en lugares cerrados, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse informado por las autoridades competentes.

Para mañana, se mantiene la alerta amarilla por fuertes vientos en Tierra de Fuego e Islas Malvinas; y se extiende hacia parte de la zona costera de Santa Cruz. En tanto, el pronóstico por nevadas también se amplía desde la zona de la Cordillera de Mendoza hasta San Juan y en toda la provincia de Tierra del Fuego.