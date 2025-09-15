Chocó contra un poste de alta tensión y provocó un apagón masivo en Río Gallegos

Río Gallegos, en Santa Cruz, amaneció este domingo sin luz por el choque de una camioneta contra un poste de alta tensión que abastece a toda la ciudad. El conductor era un chico de 16 años que iba acompañado por otro joven. Investigan si estaban alcoholizados.

El accidente ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana en la capital de Santa Cruz. Fuentes policiales informaron que el vehículo que manejaba el adolescente impactó contra un soporte de cemento del cable de luz y provocó la caída de la línea de 33 kV.

Ambos ocupantes recibieron asistencia médica en el lugar y están fuera de peligro. Sin embargo, la Policía abrió una investigación y espera el resultado del test de alcoholemia, ya que sospechaban que el chico habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del choque.

El responsable de Energía de Servicios Públicos SE, Eduardo Ñañez, explicó que la reparación llevará varias horas por la magnitud del daño. Mientras tanto, las cuadrillas trabajan contrarreloj para restablecer el servicio. “La puesta en marcha se realizará por sectores”, advirtió a medios locales.

A través de un comunicado, SPSE activó la Reserva Fría para trabajar sobre el tendido. Es una potencia eléctrica disponible por un generador térmico que asegura el abastecimiento del sistema en caso de emergencia.

En relación con la normalización del servicio, Ñañez adelantó que los trabajos podrían concluir esta noche, aunque no descartó que continúen el lunes, dependiendo del avance de las reparaciones sobre el tendido dañado. /Diario Panorama