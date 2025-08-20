Transportistas de personas con discapacidad se congregaron en Plaza Independencia para reclamar por los recortes en el sector y exigir a los diputados que respaldan la Ley de Emergencia en Discapacidad. Los manifestantes denunciaron la falta de pago por parte de los entes reguladores del Estado y señalaron demoras en las auditorías que encara Nación.

La protesta se produce en una jornada en la que, en el Congreso, se intentará rechazar los vetos del presidente Javier Milei a esa norma. Juan Carlos Díaz, referente de Transportistas de Personas con Discapacidad, afirmó que el sector mantiene valores similares a los de hace dos años y describió una fuerte pérdida de personal.

Desde el colectivo solicitan respuestas concretas sobre pagos atrasados, agilización de las auditorías y la revisión del tarifario que impulsa ANDIS, para garantizar la continuidad del servicio y la estabilidad laboral de los conductores. Mientras tanto, los transportistas anticiparon que mantendrán las movilizaciones hasta obtener una solución que asegure recursos y condiciones adecuadas para la atención de personas con discapacidad.