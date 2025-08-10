La tarde de este domingo marcó el cierre de una significativa misión del CONICET en las profundidades del mar argentino, culminando dos semanas de inmersiones en el Cañón de Mar del Plata, donde se alcanzaron profundidades superiores a los 3000 metros. Durante este tiempo, las transmisiones en vivo de la expedición lograron captar la atención de una amplia audiencia, rompiendo récords previos del Schmidt Ocean Institute y superando el millón de visualizaciones.

Miles de personas se conectaron diariamente para descubrir los misterios del fondo marino argentino. A minutos de las 16 horas, el ROV SuBastian, un robot submarino que había sido enviado por el SOI en colaboración con científicos del CONICET y otros institutos nacionales, puso fin a la expedición. En un momento simbólico, el ROV mostró un cartel en el fondo del mar que decía: “Gracias por el apoyo. Grupo de Estudios del Mar Profundo Argentino”. Este gesto fue acompañado por un científico de la tripulación que, con entusiasmo, comenzó a corear “dale campeón, dale campeón”, lo que dio paso a un cierre de transmisión lleno de aplausos y gritos de alegría entre los miembros del equipo.

La investigación, que se inició el 23 de julio, se llevó a cabo en un área de alta biodiversidad del Atlántico Sur que había sido poco explorada. Las imágenes y datos recopilados durante esta misión serán analizados con el objetivo de ampliar el mapa biológico del océano y contribuir a la conservación de ecosistemas que, hasta el momento, permanecían desconocidos. Después de concluir su trabajo en Argentina, el buque Falkor (too) se dirigirá hacia el talud uruguayo para llevar a cabo una nueva expedición titulada “Uruguay SUB 200: Viaje a lo Desconocido”, donde 37 científicos explorarán 50 puntos del mar, desde el sur de Brasil hasta el norte argentino. Sin embargo, el buque regresará al país para una nueva campaña que comenzará a fines de septiembre y se extenderá hasta el 29 de octubre.

Esta campaña se enfocará en investigar el sistema de Cañones Bahía Blanca y el sistema de cañones Almirante Brown. La expedición Talud Continental IV, que ha sido parte de esta iniciativa, representa una colaboración entre el Schmidt Ocean Institute y el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA).

Esta misión tuvo como objetivo explorar una región de alta biodiversidad a 3900 metros de profundidad. El uso del ROV SuBastian en aguas argentinas marcó un hito, ya que este vehículo operado remotamente es capaz de capturar imágenes submarinas en ultra alta definición y recolectar muestras sin perturbar el entorno. La transmisión en vivo de la expedición se convirtió en el segundo contenido más visto en YouTube, superando incluso a conocidos canales de streaming.

Con el respaldo de diversas instituciones, como el Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR-Conicet), el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC), el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (UBA) y el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-Conicet), el equipo de científicos se dedicó a analizar hábitats vulnerables, ADN ambiental, carbono azul y biodiversidad bentónica, además de evaluar la preocupante presencia de microplásticos y residuos humanos en el ecosistema marino.