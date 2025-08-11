Cientos de tucumanos participaron en la exhibición de las copas obtenidas por la selección argentina

Este último domingo, el Palacio de los Deportes de San Miguel de Tucumán se transformó en un verdadero centro de celebración para los fanáticos del fútbol argentino. Miles de vecinos, con familia y amigos a cuestas, se acercaron para disfrutar de una experiencia única: la exhibición de las copas obtenidas por la Selección Argentina en los últimos torneos internacionales.

Las copas, que incluyen la del Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2021 y la Finalissima, fueron el centro de atención, mientras las personas se sacaban fotos y compartían su emoción en un ambiente festivo y colorido. La actividad fue organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través de su Dirección de Promoción de Eventos.

Desde muy temprano, las familias comenzaron a llegar, ansiosas por llevarse un recuerdo imborrable de este encuentro con la historia del fútbol argentino. Como cierre de la jornada, el grupo musical La Mosca animó el evento con su famosa canción “Muchachos”, que evocó la alegría del último Mundial, mientras emprendedores locales ofrecían una variedad de delicias gastronómicas en las ferias municipales.

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla destacó que este evento no solo representa la pasión por el fútbol, sino que también es una oportunidad para que las familias se reúnan y celebren juntas. Chahla expresó: “Esto es pasión, es emoción y es familia. El ADN de los argentinos”.

El evento también contó con la presencia de figuras importantes como Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien agradeció a la intendenta por su iniciativa y subrayó la importancia de llevar los logros del fútbol a todas las provincias. Además, el vicegobernador Miguel Acevedo resaltó la alegría que estos trofeos traen a la gente, recordando momentos de celebración y unidad. En definitiva, la jornada fue un claro reflejo de cómo el fútbol sigue siendo un nexo que une a los argentinos en torno a su pasión compartida.