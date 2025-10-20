El secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC), Serafín Páez, confirmó en diálogo con Los Primeros el cierre de tres sucursales de la cadena Vea en Tucumán —Córdoba, Tafí Viejo y avenida Colón— y denunció el despido de entre 60 y 70 trabajadores, pese a que la empresa había prometido reubicarlos.

“La empresa cerró Córdoba el sábado; ayer, domingo, cerró Tafí Viejo y la avenida Colón. Las conversaciones con la empresa eran que ellos iban a reubicar al personal, iban a hacer en toda la empresa un ofrecimiento de retiro voluntario. No cumplieron nada; directamente mandaron telegramas de despido”, expresó Páez.

El dirigente detalló que aún quedan “cinco empleados en la avenida Colón que están desarmando el local para entregarlo”, y que el sindicato se encuentra “en alerta y movilización”. Según indicó, este lunes los trabajadores marchan hacia la sede de Cencosud para exigir explicaciones y reclamar la reincorporación del personal afectado.

“Hoy hacemos una marcha hacia la empresa para que nos den las explicaciones de qué pasó, porque ellos prometieron otra cosa, prometieron reubicación del personal, no despido, y resulta que salen despidiendo más o menos 60 o 70 personas”, añadió el titular del SEOC.

Páez señaló que Cencosud justificó el cierre por “los altos costos de los alquileres y la baja en las ventas”, aunque puso en duda esos argumentos. “Ellos dicen que los alquileres son muy caros, que no pueden sostenerlos, pero resulta que iban a tratar de seguir con esos negocios y el domingo cerraron los dos locales. Mintieron, porque dijeron que iban a reubicar al personal”, remarcó.

También recordó que Cencosud —propietaria de las marcas Vea, Jumbo, Easy y ahora también Macro— “es la primera empresa candidata a comprar Carrefour”, y cuestionó que “mientras expanden sus negocios, dejan a decenas de familias sin trabajo”.

La protesta se realiza frente a la sede de Jumbo, en Yerba Buena, donde funciona la oficina administrativa del grupo. “Esto es muy doloroso y muy feo lo que está sucediendo. Ya estamos en alerta hace varios días, pero no pensábamos que cerraban el local de Tafí Viejo ni el de la avenida Colón, y el domingo nos dimos con la sorpresa”, lamentó Páez.

Desde SEOC adelantaron que continuarán las gestiones para que los trabajadores sean reincorporados o reubicados dentro de la estructura de Cencosud en la provincia.