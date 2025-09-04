El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) informó a sus afiliadas y afiliados sobre la circulación en redes sociales de una publicación falsa que anuncia una supuesta “credencial digital” con 100% de descuento en medicamentos y coberturas.

Desde la institución se aclara que dicha información no proviene del IPSST y no forma parte de los beneficios oficiales de la obra social. Ante estos mensajes, se recomienda no proporcionar datos personales ni otra información sensible que puedan solicitar.

Se recuerda, además, que todas las novedades relacionadas con coberturas, beneficios y servicios son comunicadas exclusivamente a través de los canales oficiales del IPSST. Las personas afiliadas pueden consultar esos canales para confirmar cualquier información o cambio.

El IPSST agradece la colaboración de sus afiliadas y afiliados para evitar la difusión de información no oficial y reitera que la única vía confiable para acceder a información institucional es mediante los canales oficiales indicados por la institución.

IPSST - Subsidio de Salud on Instagram: "⚠️ COMUNICADO ⚠️ ➡️ El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) informa a sus afiliadas y afiliados que está circulando en redes sociales y aplicaciones de mensajería una publicación falsa, proveniente de cuentas que se hacen pasar por nuestra institución, en la que se ofrece una supuesta credencial digital con 100% de descuento en medicamentos y se direcciona a enlaces externos o cuentas de WhatsApp. ➡️ Esta información es falsa ya que el IPSST no entrega credenciales digitales con dichos beneficios, ni realiza gestiones por fuera de sus canales oficiales. ➡️ Recordamos a la comunidad que toda comunicación oficial de la obra social se difunde únicamente a través de nuestro sitio web: www.ipsst.gov.ar o los perfiles verificados en redes sociales.