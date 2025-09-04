El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) informó a sus afiliadas y afiliados sobre la circulación en redes sociales de una publicación falsa que anuncia una supuesta “credencial digital” con 100% de descuento en medicamentos y coberturas.

Desde la institución se aclara que dicha información no proviene del IPSST y no forma parte de los beneficios oficiales de la obra social. Ante estos mensajes, se recomienda no proporcionar datos personales ni otra información sensible que puedan solicitar.

Se recuerda, además, que todas las novedades relacionadas con coberturas, beneficios y servicios son comunicadas exclusivamente a través de los canales oficiales del IPSST. Las personas afiliadas pueden consultar esos canales para confirmar cualquier información o cambio.

El IPSST agradece la colaboración de sus afiliadas y afiliados para evitar la difusión de información no oficial y reitera que la única vía confiable para acceder a información institucional es mediante los canales oficiales indicados por la institución.