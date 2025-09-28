Clima en Tucumán: comienza la semana con sensaciones veraniegas y calor persistente

Clima en Tucumán: comienza la semana con sensaciones veraniegas y calor persistenteMira las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional para este lunes.domingo 28 de septiembre de 2025 18:10 EN VIVO Mapa de temperaturas en la región Pronóstico para el Gran San MiguelPronóstico para Tafí del Valle Te podría interesar La terminal de ómnibus de San Miguel de Tucumán cambiará de manosEl 27 de octubre, según lo previsto, la empresa Terminal del Tucumán S.A. deberá entregar las llaves del predio a la provincia, marcando un hito administrativo en la transferencia de la concesión. No disponible sin conexión FeriadoBatalla de Tucumán: ¿cómo atenderá el comercio este miércoles?La Cámara de Comercio de Tucumán informó cómo será la actividad el 24 de septiembre, feriado provincial No disponible sin conexión Allanamiento terminó con la aprehensión del “Mono” Ale y su hijo: detalles del operativoÁngel Ale fue detenido por resistencia a la autoridad, mientras que Facundo resultó implicado en una causa por un tiroteo ocurrido en Tafí Viejo. No disponible sin conexión Servicio interrumpido: qué pasó con el tren de larga distancia en TucumánLa formación que une San Miguel de Tucumán con la estación Retiro de Buenos Aires dejó de operar. No disponible sin conexión