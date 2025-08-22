La Dirección Provincial de Vialidad inició los trabajos de repavimentación de la Ruta Provincial 344, en el tramo que une la ciudad de Monteros con las comunas de Los Sosa y Soldado Maldonado. La obra responde a una demanda histórica de los vecinos y busca mejorar la seguridad vial, fortalecer la producción y el turismo, y garantizar una mejor conectividad en el departamento Monteros.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, recordó que el proyecto había sido impulsado durante su última gestión como legislador. “Se trata de una obra estratégica para los monterizos y para el movimiento vehicular turístico que atraviesa la zona. Hoy vemos con satisfacción como este anhelo comienza a hacerse realidad”, señaló.

La repavimentación de la Ruta 344 se suma a un conjunto de intervenciones sobre rutas provinciales que la gestión de Osvaldo Jaldo viene desarrollando en todo el territorio. En Monteros, recientemente se inauguró la repavimentación de la Ruta 325, mientras que en el sur provincial avanzaron obras de gran magnitud, como la Ruta 329, que une Concepción con Monteagudo.

Todas estas intervenciones son ejecutadas por administración, con personal y equipos de la Dirección Provincial de Vialidad. “El esfuerzo de los trabajadores de Vialidad es central para llevar adelante esta transformación de la infraestructura vial de Tucumán”, destacaron las autoridades.

Se solicita a los conductores circular con precaución por la zona, donde ya se encuentran trabajando maquinarias y equipos técnicos.