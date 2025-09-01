Comenzó la entrega de boletos a jubilados para que viajen gratis en el transporte público

El titular de Transporte, Vicente Nicastro, encabezó este lunes en el Complejo Belgrano el reinicio de un operativo destinado a la entrega de boletos gratuitos a jubilados. La jornada convocó a cientos de beneficiarios que llegaron desde temprano; en esta primera instancia se atendió a quienes tienen DNI finalizados en 0 y 1, en el horario de 7 a 13 horas.

Según informó el funcionario, el cronograma será escalonado durante la semana: martes para DNI terminados en 2 y 3; miércoles en 4 y 5; jueves en 6 y 7; y viernes se completará con los documentos que finalizan en 8 y 9. Los pasajes entregados corresponden a los meses de septiembre, octubre y noviembre, con vigencia hasta el 10 de diciembre, y cada jubilado recibió 48 boletos, distribuidos en tres planchas de 16. El operativo alcanza a 91.000 beneficiarios en la provincia, de los cuales alrededor de 36.000 —el 40%— se concentraron en la capital; el resto se distribuyó entre municipios y comunas del interior.

A partir del miércoles, precisó Nicastro, cada comuna y municipio definirá su propio cronograma de entrega para quienes no pudieron acercarse a la capital. Sobre la posibilidad de nuevas inscripciones, el titular de Transporte informó que por el momento no están habilitadas debido a inconvenientes en el cruce de datos con ANSES y ARCA, lo que impide depurar el padrón. Además, reconoció que el sistema aún utiliza boletos de papel y que la digitalización con tarjetas enfrenta problemas técnicos y legales con el operador en San Miguel de Tucumán, por lo que su implementación quedaría para un próximo operativo.