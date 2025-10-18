Con la proximidad del Día de la Madre, que se celebrará el domingo 19 de octubre, el comercio de Tucumán registra un incremento en las expectativas de ventas y movimiento en las calles comerciales.

Gabriela Coronel, presidenta de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, señaló que el pico de actividad se concentra en esta semana: “el mayor movimiento es esta semana. Entonces, contratamos gente para que pueda trabajar en los días previos”.

Coronel indicó que, pese a las oportunidades que generan las fechas comerciales, persisten inquietudes por la situación económica, especialmente en los rubros de calzado y textil. En ese sentido, afirmó que los comerciantes implementan diferentes estrategias promocionales para captar consumidores.

Respecto a las modalidades de pago demandadas, señaló que muchos clientes optan por financiaciones con tarjetas para concretar sus compras en estas fechas.

Horarios del comercio en Tucumán

ZonaDíaHorarioObservaciones
Peatonales y MicrocentroViernes9 a 21Horario extendido
Peatonales y MicrocentroSábado9 a 21Horario extendido
Resto de los localesViernesHorario habitualFuncionarán con su horario normal
Resto de los localesSábadoAlgunos con horario extendido / otros habitualVaría según el local

Así, el sector espera aprovechar la cercanía del Día de la Madre para dinamizar ventas, mientras ajusta planteles y promociones ante un panorama comercial con desafíos en ciertos rubros.