A partir de denuncias presentadas por comerciantes que cumplen con sus obligaciones tributarias y enfrentan competencia desleal por parte de quienes ingresan mercadería sin tributar, la Dirección de Comercio Interior (DCI), a cargo de su director Manuel Canto, llevó adelante siete operativos simultáneos en toda la provincia: dos en San Miguel de Tucumán y cinco en distintas localidades del interior.

Durante los procedimientos, se exigió la documentación que respalda el ingreso y la comercialización de los productos. En los casos en los que no se presentó dicha documentación, la mercadería quedó secuestrada, conforme a la normativa vigente.

“Estos productos ilegales no tienen garantía ni posibilidad de cambio, lo que deja al comprador totalmente desprotegido”, explicó Canto. En particular, señaló que en el rubro de los electrodomésticos, si los artículos presentan fallas, no existe reposición ni reparación, lo que representa un perjuicio directo para el usuario.

En el marco de los controles, también se detectaron comercios que cobraban un porcentaje adicional en operaciones realizadas mediante transferencia o débito, una práctica expresamente prohibida por las disposiciones de defensa del consumidor.

“Se continúa trabajando para proteger a los tucumanos, garantizar un comercio justo y respaldar a quienes cumplen con la ley, desde las compras más pequeñas hasta las operaciones más grandes”, expresó el Director.

Las acciones de control se enmarcaron en una política pública que busca fortalecer la transparencia comercial, garantizar los derechos de los consumidores y generar condiciones equitativas para el desarrollo de la actividad económica en la provincia. /Comunicación Tucumán