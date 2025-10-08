Cómo avanza el proyecto de revalorización integral de la Plaza Urquiza

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán avanza con el proyecto de revalorización integral de Plaza Urquiza, ubicada en Barrio Norte, a partir de un proceso de Consulta Pública que fue lanzado en mayo y convocó a más de 2.300 personas. Así lo informó el subdirector de Planificación Urbana, Marcelo Beccari, quien destacó el carácter innovador y participativo de esta iniciativa impulsada por la gestión que encabeza la intendente Rossana Chahla.

“Fue una experiencia muy buena y novedosa, tanto para la Municipalidad como para esta gestión en particular. La idea era conocer cuál es la plaza que quiere la comunidad, teniendo en cuenta que se trata de un espacio utilizado no solo por los vecinos del barrio, sino por toda la ciudad”, explicó Beccari.

La consulta se organizó en torno a ocho ejes temáticos sobre los que los ciudadanos pudieron opinar y proponer. Aunque el relevamiento se centró en aspectos puntuales del diseño, la intervención proyectada será integral. “Esto no significa que solo se trabajará sobre esos ocho puntos. Se está diseñando un proyecto que contempla la totalidad de la plaza. Pero queríamos conocer las opiniones de la comunidad sobre aspectos específicos para incorporar esa mirada al diseño”, aclaró el funcionario.

Además de responder a preguntas concretas —en algunos casos con respuestas de tipo “sí” o “no”—, los participantes tuvieron la posibilidad de dejar sugerencias y observaciones libres sobre cómo les gustaría que quede la Plaza Urquiza. Según Beccari, estos aportes también resultaron muy valiosos para el desarrollo del proyecto. “Lo más importante de resaltar fue eso: la participación de la comunidad. Fue una experiencia absolutamente novedosa para definir este tipo de proyectos, que involucran al espacio público y que disfrutan todos los vecinos”, destacó.

Uno de los hallazgos del proceso fue el cambio en la concepción que tiene la ciudadanía sobre el rol de las plazas. “Ya no se piensa en la plaza tradicional solo como un lugar para pasear o contemplar. Hoy la gente busca plazas multifuncionales, más flexibles, que permitan distintas actividades, que fomenten la socialización y se conviertan en espacios democráticos”, expresó Beccari.

Respecto a los próximos pasos, el subdirector de Planificación Urbana informó que el proyecto ejecutivo ya está definido, y actualmente se está avanzando en la elaboración del pliego licitatorio para iniciar la obra. “Estamos terminando el armado del pliego de licitación. La idea es licitar la ejecución de esta plaza y, si todo avanza según lo previsto, tenerla concluida el año que viene”, adelantó.

La iniciativa forma parte de una política urbana más amplia que busca recuperar y modernizar los espacios públicos, incorporando la mirada y las necesidades de los ciudadanos en cada etapa del proceso. /SMT