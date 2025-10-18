Con el comienzo de los festejos durante la noche del sábado, las familias argentinas se preparan para vivir un Día de la Madre con clima mayormente tranquilo. Según los distintos servicios meteorológicos, el domingo no traerá grandes sorpresas: el cielo estará de parcial a mayormente nublado en buena parte del país, pero sin lluvias intensas.

El fin de semana muestra un cambio de tendencia respecto a los días anteriores. Mientras las precipitaciones comienzan a retirarse del norte argentino, el resto del país disfrutará de una jornada estable, ideal tanto para reuniones al aire libre como bajo techo.

Temperaturas y pronóstico por regiones

En el Noroeste argentino, algunas zonas tendrán lluvias y chaparrones aislados durante la madrugada del domingo, que luego irán mejorando.

Salta: mínima de 13 °C y máxima de 22 °C.

Tucumán: cielo mayormente nublado, con temperaturas entre 17 °C y 26 °C, y sin lluvias desde el sábado a la noche.

En el NEA, el panorama será agradable, con mínimas cercanas a los 13 °C y máximas de hasta 28 °C. En Misiones y Corrientes se espera un domingo algo nublado y con vientos leves del este y sudoeste.

Hacia el centro del país, el tiempo se mantendrá estable.

Córdoba: cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 14 °C y 26 °C.

Mendoza: condiciones similares, pero con una máxima más alta, cerca de los 28 °C.

Buenos Aires: cielo con intervalos nubosos y amplitud térmica de 13 °C a 22 °C.

En la Patagonia, el panorama será más templado de lo habitual. Río Negro y Chubut tendrán un domingo con nubosidad variable, sin lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 15 °C y 28 °C.

Alerta amarilla por vientos

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas de nivel amarillo por fuertes vientos en varias provincias. Las ráfagas podrán alcanzar entre 40 y 60 km/h en el sur de Córdoba, La Pampa y el sudoeste bonaerense. También se prevén vientos intensos en el sur de Catamarca y La Rioja, el este de San Juan, Mendoza y gran parte de San Luis.

En general, el Día de la Madre se perfila con condiciones estables y temperaturas templadas, ideales para celebrar sin sobresaltos, aunque conviene estar atentos a los cambios de viento en las zonas bajo alerta.