Fin de semana con nubes y temperaturas templadas en Tucumán
El fin de semana en la capital tucumana se presenta con condiciones estables, algo de nubosidad y temperaturas moderadas.
Sábado 16 de agosto
La jornada comenzó con niebla y una temperatura cercana a los 11,5 °C. Se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado durante la tarde y noche, con una temperatura máxima de 13 °C y mínima de 7 °C. No se prevén precipitaciones y el viento soplará desde el este con velocidades de entre 7 y 22 km/h, sin ráfagas destacadas. La humedad se mantiene alta, en torno al 83%.
Domingo 17 de agosto
Las condiciones climáticas se mantendrán similares. La mínima será de 11 °C y la máxima alcanzará los 15 °C, con un cielo mayormente nublado durante buena parte del día. Tampoco se esperan lluvias y el viento tendrá una intensidad leve a moderada, del sector este-sudeste, con velocidades entre 7 y 22 km/h.
Con un panorama sin lluvias y temperaturas agradables, el fin de semana en San Miguel de Tucumán se perfila ideal para disfrutar con abrigo liviano.