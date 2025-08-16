Fin de semana con nubes y temperaturas templadas en Tucumán

Sábado 16 de agosto

La jornada comenzó con niebla y una temperatura cercana a los 11,5 °C. Se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado durante la tarde y noche, con una temperatura máxima de 13 °C y mínima de 7 °C. No se prevén precipitaciones y el viento soplará desde el este con velocidades de entre 7 y 22 km/h, sin ráfagas destacadas. La humedad se mantiene alta, en torno al 83%.

Domingo 17 de agosto

Las condiciones climáticas se mantendrán similares. La mínima será de 11 °C y la máxima alcanzará los 15 °C, con un cielo mayormente nublado durante buena parte del día. Tampoco se esperan lluvias y el viento tendrá una intensidad leve a moderada, del sector este-sudeste, con velocidades entre 7 y 22 km/h.

Con un panorama sin lluvias y temperaturas agradables, el fin de semana en San Miguel de Tucumán se perfila ideal para disfrutar con abrigo liviano.