La niña de 9 años que sufrió un intento de suicidio tras ser víctima de bullying en una escuela del centro de San Miguel de Tucumán continúa internada en el Hospital Avellaneda. Según el parte médico difundido por el Ministerio de Salud, la paciente se encuentra estable, sin necesidad de aporte de oxígeno y con buena mecánica respiratoria.

La menor recibe alimentación por sonda nasogástrica, con buena tolerancia, y permanece vigil, aunque sin conexión con el entorno. Presenta miembros en flexión, sin registrar convulsiones, detallaron los profesionales que la asisten.

El equipo médico informó además que la niña está en seguimiento por los servicios de neurología, salud mental, fisiatría y servicio social. Si la evolución favorable se mantiene, podría ser trasladada en los próximos días a una sala común.