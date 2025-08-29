En el barrio Autopista Sur, y en cumplimiento del compromiso asumido con los vecinos, el equipo operativo instaló este viernes seis nuevas luminarias en la vía pública, beneficiando de manera directa a casi 60 familias de la zona. La intervención representa un avance concreto en materia de seguridad y calidad de vida, al facilitar el tránsito nocturno y de madrugada para quienes se dirigen a sus puestos de trabajo o acompañan a sus hijos a la escuela.

Hasta la colocación de estas luminarias, los vecinos debían movilizarse con linternas debido a la ausencia total de iluminación en el sector. La comunidad celebró la obra con un almuerzo colectivo, gesto que reflejó la satisfacción y el reconocimiento por el impacto que la mejora tendrá en la cotidianeidad barrial.

En ese marco, Carlos Ale señaló: “La verdadera gestión se construye junto a la gente, escuchando sus necesidades y cumpliendo con la palabra empeñada. Estas luminarias no son solo luces: son seguridad, tranquilidad y dignidad para las familias de Autopista Sur. Vamos a seguir trabajando con la misma convicción para que cada barrio de San Miguel de Tucumán tenga las condiciones que merece”.

La colocación de estas seis luminarias reafirma el objetivo de mantener una gestión cercana y articulada con los vecinos, orientada a transformar realidades y garantizar derechos básicos como la seguridad y el acceso a servicios esenciales. El trabajo continuará en el barrio para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y atender otras demandas que los residentes planteen en los próximos meses.