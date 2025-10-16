El domingo 19 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina. Si bien es una fecha para compartir y agradecerle el amor incondicional a mamá, también podemos hacerle un presente para hacerla feliz. Cuáles son los mejores regalos baratos para darle.

Las mejores 7 ideas de regalos sencillos y económicos para el Día de la Madre

La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó millones de datos y definió siete propuestas de regalos fáciles de concretar y accesibles económicamente, ideales para cualquier mamá que les gusta comer algo rico o valoran los detalles.

1. Desayuno o merienda hecho en casa

Una de las formas más tradicionales y afectivas de comenzar a celebrar el Día de la Madre es con un desayuno personalizado. En lugar de encargar un costoso servicio a domicilio, se puede optar por elaborar un desayuno o una merienda con elementos caseros. Unos panificados sencillos, como muffins o bizcochuelos, acompañados de infusiones selectas (té de hebras, café de calidad) y frutas frescas, configuran un presente delicioso y reconfortante.

Para empezar a celebrar el Día de la Madre se le puede regalar un desayuno completo con las cosas que más le gustan.

2. Kit de relax y cuidado personal

El bienestar personal es un obsequio útil y con el que siempre se queda bien. Se puede armar un pequeño conjunto de elementos orientados al spa en casa. Esto puede incluir la elaboración de una mascarilla facial natural (con ingredientes como miel, avena o yogur), la compra de un jabón artesanal o una bomba efervescente para el baño. Al añadir una vela aromática o unas sales de baño, se arma un regalo que apunta a la relajación de mamá.

3. Álbum de fotos o caja de recuerdos personalizada

En la era digital, imprimir fotografías y reunirlas en un álbum físico o en una caja decorada recupera un valor sentimental incalculable. Seleccionar imágenes que remitan a momentos especiales, organizarlas cronológicamente o por temática y añadir breves anotaciones a mano convierte un simple objeto en un tesoro emocional. Es un proyecto que requiere tiempo y dedicación, lo que lo vuelve algo más que un simple regalo.

4. Plantas de interior o suculentas en macetas decoradas

Una planta es un regalo que perdura y embellece el ambiente. Las suculentas, por su resistencia y facilidad de cuidado, son una opción muy accesible en viveros locales. Para aportar un toque personal y económico, se pueden comprar macetas de terracota sencillas y pintarlas o decorarlas manualmente con diseños únicos.

Otro regalo económico puede ser una carta y un "vale" para compartir una experiencia.

5. Una carta y vales de experiencias

El regalo más valioso suele ser el tiempo y la expresión sincera de los sentimientos. Redactar una carta extensa, a mano, detallando las cualidades que se admiran en la madre y los momentos compartidos que se atesoran, se vuelve un regalo conmovedor. Se puede complementar con "vales" de experiencias, como: "Vale por una tarde de cine en casa", "Vale por un paseo a un lugar de su elección". Este regalo reúne un gesto emotivo con la posibilidad de pasar tiempo de calidad y no gastar tanto dinero de inmediato.

6. Recetario familiar digital o impreso

Para las madres que disfrutan de la cocina o para aquellas que desean conservar las tradiciones culinarias, la creación de un recetario familiar es una idea práctica y emotiva. Se pueden recopilar las recetas que han pasado de generación en generación, o aquellas que son las favoritas de la familia, transcribirlas de forma prolija e imprimirlas o encuadernarlas con una tapa personalizada.

7. Obra de arte o decoración (hecha por uno mismo)

Un cuadro, un marco de fotos decorado o un objeto de decoración para el hogar hecho con materiales reciclados o de bajo costo (como lanas, hilos o materiales de librería) añade un toque único y artístico. Lo importante es que la obra refleje el gusto de la madre y lleve impresa la dedicación y la creatividad de su hijo o hija.

Uno de los mejores regalos es un ítem de decoración hecho por uno mismo.