Condenan a 10 años de prisión a Sabag Montiel por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner
La justicia le impuso una pena única de 14 años de prisión al unificarla con una condena anterior.
El Tribunal Oral Federal 6 condenó este mediodía a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión por el intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Kirchner y le impuso una pena única de 14 años de prisión al unificarla con una condena anterior por tenencia de pornografía infantil.
Además, condenó a Brenda Uliarte como partícipe necesaria de tentativa de homicidio agravado a ocho años de prisión.
Noticia en desarrollo…