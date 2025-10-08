El Tribunal Oral Federal 6 condenó este mediodía a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión por el intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Kirchner y le impuso una pena única de 14 años de prisión al unificarla con una condena anterior por tenencia de pornografía infantil.

Además, condenó a Brenda Uliarte como partícipe necesaria de tentativa de homicidio agravado a ocho años de prisión.

