La Cámara Federal porteña confirmó hoy la decisión de someter a juicio en ausencia en Argentina a ciudadanos iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA, en una resolución de los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El Tribunal de Apelaciones ratificó así una decisión del juez federal Daniel Rafecas; los acusados que enfrentarán el citado juicio están imputados de planificar y ejecutar el atentado del 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 150 heridos.

Con este fallo, los iraníes y libaneses imputados podrán enfrentar el proceso judicial sin necesidad de comparecer físicamente en el país, en un hecho inédito para el sistema judicial argentino.

A partir de la resolución, la Unidad Fiscal AMIA deberá presentar formalmente el pedido de procesamiento ante el magistrado para que la causa avance hacia la etapa de elevación a juicio y se concrete posteriormente el debate oral y público.

El ataque a la mutual judía dejó 85 muertos y centenares de heridos, y constituye el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Tras décadas de investigaciones y múltiples dilaciones, el fallo de la Cámara abre la puerta a que se realice, por primera vez, un juicio en ausencia contra los acusados.