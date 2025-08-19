Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán que encabeza Federico Masso, informaron que a partir de este miércoles 20 de agosto, se realizará una nueva acreditación de la Tarjeta Alimentaria Independencia (TAI).

El programa fortalece la seguridad alimentaria, ya que antes se otorgaba un módulo de 8 alimentos no perecederos a través de organizaciones sociales, y hoy la TAI permite la compra de mercadería por $40.000.

Desde el área de Desarrollo Social destacaron que ya se distribuyeron más de 100.000 tarjetas, lo que representa una inversión de más de $ 4.000.000.000.