César González, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), brindó una conferencia de prensa este viernes en la que expuso la situación de los trabajadores de la Línea 131, quienes atraviesan un conflicto con la empresa Rayo Bus.

“La empresa Rayo Bus suspendió a 16 compañeros porque hicieron un quite de colaboración por haber pagado las remuneraciones de agosto fuera de término”, denunció el dirigente.

En ese sentido, González apuntó directamente contra la firma y contra su titular. “Es común en el señor Gómez que siempre está dando la noticia y trata de no cumplir con las leyes y el convenio colectivo de trabajo”, sostuvo.

El titular de UTA calificó la medida como una suspensión arbitraria y advirtió que desde el gremio ya tomaron medidas legales. “Desde lo legal rechazamos las suspensiones e intimamos a que todos los trabajadores vuelvan a sus tareas habituales”, afirmó.

Posibles medidas

González adelantó que "si la empresa no revé la situación, lamentablemente la próxima semana vamos a decidir los pasos a seguir".