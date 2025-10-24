Conoce los horarios y qué trámites podés hacer en el Registro Civil este fin de semana

En el marco de las elecciones legislativas 2025, el Registro Civil de Tucumán dispuso un operativo especial de entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) para el fin de semana.

"Este sábado 25 y domingo 26 abrimos las puertas en todas la delegaciones del Registro Civil desde las 8 hasta las 17. Únicamente vamos a estar haciendo entrega de DNI, porque es un operativo especial pensando para aquellas personas que no pueden acercarse de lunes a viernes", precisó la directora de la entidad, Carolina Bidegorry.

La funcionaria remarcó que el trámite debe gestionarse de manera personal, será por orden de llegada, es decir no se entregarán turnos online, y remarcó que durante el sábado y domingo, no se realizará ningún otro trámite.